Mauro Cezar: 'Nenhum técnico de time grande vive momento tão ruim como o Abel no Vasco'

Rio - O desempenho do Vasco sob o comando de Abel Braga tem gerado muitas críticas. Para o comentarista Mauro Cezar, atualmente, o momento vivido pelo treinador cruzmaltino é o pior entre os técnicos de clubes grandes no Brasil.

"Nenhum técnico de time grande vive um momento tão ruim como o Abel. Aliás, até publiquei no meu blog no UOL, o time do Vasco tem oito gols na temporada, em 12 jogos. O Nenê, no Fluminense, tem nove gols, em 11 jogos. Estamos falando do Nenê, é um jogador quase quarentão, está com 38 para 39, com mais gols", afirmou Mauro durante o podcast "Posse de Bola", do "UOL".

O jornalista também criticou a postura de Abel após o empate com o Resende, em Volta Redonda, no último domingo.

"É um horror. A entrevista dele ontem foi um negócio triste, porque você vê que o cara está completamente perdido. O Abel não consegue mais, é uma pena, nada contra a pessoa, mas ele como técnico de futebol hoje não tem condição", completou.