Morre aos 73 anos ex-zagueiro que era auxiliar do Vasco

Rio - O ex-jogador e auxiliar técnico do Vasco, Sildes de Souza Póvoas, morreu nesta segunda-feira, aos 73 anos. O Silveira, como era conhecido, exercia a função no clube desde 1984. Ele se sentiu mal na tarde desta segunda, mas não resistiu e faleceu. O Gigante da Colina divulgou uma nota de pesar.



Durante a sua carreira de jogador, Silveira teve uma passagem de destaque no Fluminense, onde atuou entre 1966 e 1975. Com a camisa tricolor, Silveira foi campeão brasileiro em 1970 e conquistou quatro vezes o estadual, além de ser figura importante no time que ficou conhecido como 'Máquina Tricolor'. Já no Guarani, fez parte do time campeão nacional em 1978.



Confira a nota de pesar do Vasco:



"Com profundo pesar, o Club de Regatas Vasco da Gama informa o falecimento de Sildes de Souza Póvoas, o Silveira, de 73 anos, que exercia a função de auxiliar técnico do time profissional.



Natural de Sepetiba, no Rio de Janeiro, Silveira chegou ao Gigante da Colina em 1984, após uma carreira de sucesso como jogador em equipes de tradição do futebol brasileiro.



O Vasco da Gama agradece a Silveira pelos serviços prestados e deseja força aos familiares e amigos."