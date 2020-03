Rio - Poupado contra o Volta Redonda devido à dores musculares, o meia Fredy Guarín estará de volta ao time principal do Vasco nesta quinta-feira, contra o Goiás, pela Copa do Brasil. Além das dores, já sanadas, o colombiano também tem uma fratura no dedo, sofrida diante do ABC. No entanto, a lesão não atrapalhará o atleta, que entrará em campo com a mão imobilizada.



Um dos principais jogadores da equipe, Guarín renovou recentemente com o Vasco e vem recuperando a melhor forma física, apresentada na reta final do Brasileirão do ano passado. Outro que pode atuar é o argentino Martín Benítez. Liberado pelo departamento médico após se recuperar de lesão muscular, o meia está à disposição de Abel Braga, que ainda não pretende utilizar o atleta.



"Não acredito nele para quinta. Não está pronto ainda. No jogo contra o Fortaleza pela Sul-Americana (ainda pelo Independiente), se machucou. Ele não treina com o grupo", disse Abel Braga em coletiva após a partida contra o Volta Redonda.