Abel Braga não descarta demissão do Vasco nesta sexta-feira

Rio - O semblante fechado de Abel Braga na entrevista coletiva resumiu bem a apresentação do Vasco na derrota para o Goiás, por 1 a 0, no Estádio de São Januário, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.



Um dos principais alvos dos torcedores presentes no estádio, além do presidente Alexandre Campelo, o técnico se mostrou indignado com o desempenho do time no primeiro tempo, quando foi dominado pelo Goiás. "Você não pode chegar num jogo de tamanha importância como esse, com estádio lotado, incentivo abismal do torcedor, e ter a atitude que tivemos no primeiro tempo. É inadmissível. Eu saí com vergonha para o intervalo", desabafou Abel Braga.



O treinador, inclusive, interrompeu um repórter quando estava sendo questionado sobre o abatimento: "Não estou abatido nada. Todo dia vocês vêm com esse papo. Não estou satisfeito com meu time."



Ao ser perguntado se pensou em entregar o cargo após o jogo desta quinta-feira, Abel Braga disse que não vai tomar qualquer decisão de cabeça quente. "Não tomo mais essas decisões de cabeça quente. Se eu tiver que pedir demissão, faço isso amanhã (sexta-feira) ou depois. Porque gosto muito do Vasco", finalizou o treinador.



Na próxima quarta-feira, no estádio Olímpico, em Goiânia, o Vasco precisa ganhar por dois ou mais gols de vantagem para se classificar. Uma vitória simples do time carioca leva a decisão para os pênaltis.