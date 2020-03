Com Abel balançando, Vasco sonda Barroca, que dirige o Coritiba

Rio - A derrota para o Goiás pela Copa do Brasil deixou a situação de Abel Braga muito delicada. Mesmo sem definir o futuro do treinador, o Vasco já está sondando Eduardo Barroca, que dirige o Coritiba, para o lugar do experiente técnico. As informações são do portal "globoesporte.com".

O nome de Barroca, de 37 anos, já agradava ao Vasco desde o ano passado, mas à época Abel Braga era o preferido de Alexandre Campello. O fato de Barroca priorizar a posse de bola e um futebol bem jogado é um dos fatores que faria o Vasco procurá-lo. Sem falar no fato de que é um velho conhecido dos torcedores.

Eduardo Barroca comandou o Botafogo no ano passado, durante boa parte do Brasileiro. Após um bom começo, foi demitido após o clube carioca oscilar. Ele assumiu o Atlético-GO na reta final da Série B e conseguiu o acesso. Neste ano, assumiu o Coxa.