Comentarista do Grupo Globo diz que problema não é Abel e que Vasco vive 20 anos de crise

Rio - Com a derrota para o Goiás, o treinador Abel Braga ficou em situação delicada no Vasco. O comentarista do SporTV, Paulo Vinicius Coelho, afirmou que o trabalho do comandante não é bom, mas afirmou que o problema no Cruzmaltino é mais grave que uma simples troca de treinador.

"O problema do Vasco é mais grave. Faz vinte anos que o Vasco não briga por nada do tamanho de sua tradição. A torcida compra planos de sócio torcedor, ultrapassa os clubes mais importantes da Europa e o técnico Abel Braga assume dizendo que entende que o Vasco vai pagar quando puder", disse.

Para avançar na Copa do Brasil, o Vasco terá que derrotar o Goiás, fora de casa. Um placar mínimo leva o jogo para os pênaltis. Uma vitória por dois gols de diferença classifica os cariocas.