Abel comandará o Vasco diante do Fluminense, garante comentarista do Grupo Globo

Rio - Abel Braga segue no comando do Vasco. Segundo o comentarista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, o treinador estará à frente da equipe na partida contra o Fluminense, no próximo domingo. Ele não pedirá demissão e nem será desligado pelo presidente Alexandre Campello.

A diretoria cruzmaltina, neste momento, não considera a possibilidade de demitir Abel antes do jogo de volta contra o Goiás, na Copa do Brasil. A virada no torneio nacional é considerada prioridade em São Januário. O Campeonato Carioca, neste momento, está em segundo plano.

Vasco e Fluminense se enfrentam no próximo domingo, ás 18 hrs, no Maracanã.