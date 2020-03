Possível saída de Abel Braga faz diretoria do Vasco pensar em dois nomes para o cargo

Rio - Derrotado na última quinta-feira, em São Januário, pelo Goiás, por 1 a 0, o Vasco tem missão difícil na próxima semana para seguir na Copa do Brasil. Em coletiva após o jogo, o técnico Abel Braga, questionado se deixaria o cargo, afirmou que não tomaria decisão de cabeça quente. Com a possível demissão do jogador, a diretoria, comandada por Alexandre Campello trabalha com dois nomes para substituir Abel: Jair Ventura e Ramon Menezes.



De acordo com o 'Uol', o primeiro nome ventilado nos bastidores do clube foi de Eduardo Barroca, ex-técnico do Botafogo e atualmente no Coritiba. O jovem comandante teve passagem em São Januário como auxiliar técnico em 2015. Contudo, ainda segundo o portal, outras correntes dentro do clube é a contratação de Jair Ventura, que também somou passagem pelo Botafogo, e comandou também Santos e Corinthians.



Outro nome defendido por alguns dirigentes no Vasco é de Ramon Menezes, ex-jogador da equipe e atual auxiliar técnico. O ídolo do clube está na função desde o ano passado, e no início de 2020, concluiu parte do treinamento de capacitação de técnicos da CBF. Dos 13 jogos disputados com o Vasco até aqui na temporada, Abel Braga venceu apenas três partidas.