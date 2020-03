'O Vasco é fortíssimo candidato ao rebaixamento no Brasileirão, diz comentarista

Rio - O desempenho do Vasco tem tirado o sono de alguns torcedores. Durante o "Bate-Bola", na última sexta-feira, o comentarista Jorge Nicola criticou as atuações da equipe de Abel Braga e apostou que os vascaínos terão dias difíceis pela frente.

"Esse Vasco de hoje, no Campeonato Brasileiro, é fortíssimo candidato a rebaixamento. Perde-se uma ótima oportunidade, o momento da temporada para fazer testes, para achar soluções, para encontrar alternativas para o campeonato principal, que é um campeonato difícil. A impressão que eu tenho é que o Vasco vai terminar o Campeonato Carioca sem tem tirado conclusão nenhuma. A conclusão que vai ter tirado é que tudo que tem aqui não vai dar certo, que vai precisar começar do zero", disse o jornalista.

Mesmo pressionado no cargo, Abel Braga comandará o Vasco no próximo domingo, às 18 hrs, contra o Fluminense, no Maracanã.