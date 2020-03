Leandro Castán critica declaração de Witzel sobre sequência do estadual: 'Grande governador'

Rio - O governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel explicou a decisão de dar continuidade ao Campeonato Estadual, mesmo com portões fechados aos torcedores. Entretanto, entrou numa polêmica ao falar sobre o risco dos atletas.

Durante coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira para abordar a situação da pandemia do coronavírus na cidade do Rio de Janeiro, Witzel demonstrou um certo desprezo por parte do risco dos jogadores.

"O entendimento é que com portões fechados não há aglomeração. O contato é entre os jogadores, e aí o risco é deles", afirmou.

Através das redes sociais, o zagueiro Leandro Castán, capitão do Vasco, criticou a declaração do governador, ironizando o político eleito em 2018.

"Risco é nosso. Grande resposta, grande governador. Obrigado pelo respeito com os atletas!", ironizou.

A FERJ anunciou nesta sexta-feira que a rodada deste fim de semana da Taça Rio será realizada normalmente, porém, sem a presença de torcedores para evitar aglomerações.