Campello pede para elenco do Vasco voltar a dar entrevistas a fim de blindar Abel Braga

Rio - O Vasco vive um dos momentos mais conturbados dos últimos anos. Com salários atrasados, protestos de jogadores, pressão para cima de Abel Braga e instabilidade política, o clube se vê na necessidade de encontrar maneiras de amenizar o clima. Na segunda reunião do presidente Alexandre Campello com o elenco nesta semana, o mandatário pediu que o grupo voltasse a conceder entrevistas para a imprensa. Um dos motivos apresentados foi que isso poderia ajudar a proteger Abel.



Os jogadores estão em silêncio há cerca de três semanas por conta dos atrasos salariais. Apesar de o elenco ter recebido uma parte do salário na última quarta-feira, os atletas aguardam os funcionários serem pagos também para retornar à rotina de entrevistas. Por isso, o pedido de Campello foi negado em um primeiro momento.



A ideia de ajudar a dar mais segurança a Abel passa pela pressão cada vez maior em cima do trabalho dele. Após a derrota por 1 a 0 para o Goiás, o treinador cogitou pedir demissão do comando do Vasco, mas deixou a decisão para o dia seguinte por um entendimento geral, com comissão, diretoria e jogadores, de não agir de cabeça quente. Nesta sexta, o veterano conversou com Campello e ficou entendido que o trabalho teria prosseguimento. Entretanto, o cenário é instável e pode mudar a qualquer momento.







Na terça-feira, Alexandre Campello também conversou com as lideranças do elenco para tentar amenizar a situação e dar um panorama dos pagamentos. Atualmente, o Vasco tem uma dívida com os jogadores referente a janeiro e a segunda parcela do 13º. Apesar de já ter passado o quinto dia útil de março, fevereiro, por acordo interno, vence apenas no próximo dia 20. Os direitos de imagem não estão sendo pagos desde setembro de 2019, mas apenas uma parte do grupo recebe esse valor. Com os funcionários, para quem recebe acima de R$ 1.800, falta receber dezembro, férias, 13º e janeiro. Para os que ganham abaixo desse valor, férias, 13º e janeiro.