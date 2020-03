Contra o Fluminense, Vasco terá quatro novidades; confira provável time

Rio - O Vasco terá novidades no time que enfrenta o Fluminense neste domingo. De olho na segunda partida contra o Goiás, pela terceira fase da Copa do Brasil, marcada para quarta-feira, o técnico Abel Braga vai preservar quatro titulares do clássico deste fim de semana: são eles os zagueiros Werley e Leandro Castan, o lateral-esquerdo Henrique e o volante Guarín. A informação foi publicada originalmente pela Rádio Tupi.



A última atividade do Cruz-Maltino antes da partida contra o Tricolor foi na manhã deste sábado, no CT do Almirante. Apesar da pressão sobre o treinador, a estratégia no clube é priorizar o mata-mata nacional, apesar da desconfortável quinta e penúltima posição no Grupo B da Taça Rio.



Na zaga, Miranda deverá substituir Werley e Ricardo Graça tende a ocupar o posto de Castan. Na lateral-esquerda, Alexandre vem sendo o substituto de Henrique. No meio-campo, Marcos Junior retomaria a titularidade.



O provável Vasco que começa o jogo, então, tem: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Miranda, Ricardo Graça e Alexandre; Andrey, Raul e Marcos Junior; Vinícius, Cano e Marrony.