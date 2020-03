Reunião nesta segunda deve selar saída de Abel Braga do Vasco, diz comentarista

Rio - A passagem de Abel Braga pelo Vasco deve chegar ao fim nesta segunda-feira. De acordo com o comentarista do Grupo Globo Paulo Vinícius Coelho, o PVC, o martelo sobre a saída do treinador deve ser batido no início da tarde.

Segundo a publicação, o clima ficou pesado após mais uma derrota e será difícil convencer Abel a permanecer no cargo, como foi feito na derrota para o Goiás, pela Copa do Brasil. No entanto, há chances de Alexandre Campello tentar fazer o técnico mudar de ideia novamente.

Além dos resultados ruins, pesam na decisão o fato de os salários ainda estarem atrasados. Em protesto aos vencimentos não pagos de funcionários do clube, os jogadores têm se recusado a dar entrevista.