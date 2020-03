Torcedor do Vasco canta música de Ribamar durante 'panelaço' e bomba na Web

Rio - Um torcedor do Vasco aproveitou o panelaço político, nesta terça-feira, para brincar com uma música em homenagem ao atacante Ribamar, do Cruz-Maltino. Além de gritar o nome do jogador, como aparece em um vídeo que viralizou nas redes sociais, ele ainda citou o presidente do clube, Alexandre Campello. Entre panelas e reclamações políticas, outros vascaínos entraram na diversão.

Quem tem limite é município.



O vascaíno, não. “Hoje tem gol do Ribamar” pic.twitter.com/SiUEcE1dL7 — Expresso 1898 (@expresso_1898) March 19, 2020



"Hoje tem gol do Ribamar, Ribamar... Campello! Vasco!" cantou o torcedor, aos risos.



Na noite desta terça, muitos brasileiros usaram panelas para manifestarem-se sobre o presidente da República Jair Bolsonaro. Em meio à críticas e elogios ao governante, a inusitada reação do vascaíno levou muitos internautas às gargalhadas na web.