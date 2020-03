Vasco quita a primeira parcela do 13º salário com os funcionários

Rio - O Vasco pagou, nesta quinta-feira, a primeira parcela do 13º aos funcionários. Os jogadores já haviam recebido esse valor anteriormente. Agora, o clube deve dezembro (para quem recebe acima de R$ 1,8 mil), janeiro, a segunda parcela do 13º e férias.



O mês de fevereiro vencerá nesta sexta-feira por um acordo interno no Vasco, que determina o vencimento do mês anterior ocorrer somente no dia 20 de cada mês. Para a Justiça do Trabalho, porém, já existe a dívida desde o quinto dia útil de março.



Para os atletas, o Cruz-Maltino deve a segunda parcela do 13º e o mês de janeiro. Os direitos de imagem não são pagos desde setembro de 2019, mas só uma parte do elenco recebe esse valor.



Os jogadores estão há quase um mês sem conceder entrevistas por conta do atraso salarial. Após receberem dezembro, eles mantiveram o silêncio pois queriam que os funcionários também recebessem algo.