Sondagem do Vasco agrada a ex-zagueiro do Botafogo

Rio - O zagueiro Joel Carli, ex-Botafogo, se animou com a sondagem que recebeu para vestir a camisa do Vasco. Segundo o portal "UOL", o argentino enxerga com bons olhos a possibilidade de continuar vivendo no Rio de Janeiro.

Carli está livre no mercado desde o início de junho, quando foi dispensado pelo Botafogo. Apesar da sondagem, o jogador ainda não discutiu valores com o Gigante da Colina.

Caso acerte com o Vasco, Carli irá reencontrar um velho conhecido. O defensor trabalhou com Antônio Lopes, coordenador técnico cruzmaltino, em 2016, quando o dirigente foi um dos responsáveis por sua chegada ao Botafogo.