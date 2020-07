Rio - De olho em reforços para o Brasileirão, o Vasco quer um lateral-esquerdo para suprir carência no elenco de Ramon Menezes. De acordo com o jornalista gaúcho Lucas Collar, o clube carioca estaria interessado em Natanael, lateral do Internacional. O atleta não tem sido aproveitado pelo técnico Eduardo Coudet no Colorado.



No elenco atual do Vasco, Henrique não consegue emplacar boas partidas. Já Alexandre sofre com problemas físicos. Aos 17 anos, Riquelme tem ganhado oportunidades e é dado como uma joia dentro do clube. Contudo, o Cruz-maltino não é o único de olho no jogador. O Coritiba também entrou em contato com o staff do lateral-esquerdo.



"Natanael teve boa análise do Capa (Centro de Análise e Prospecção de Atletas), falamos com Paulo Autuori, ex-treinador dele, veio, teve problema de lesão e perdeu espaço. Se ele não der certo, vamos ter de fazer movimento de mercado", disse Rodrigo Caetano, diretor do Inter, ao canal "Vozes do Gigante".