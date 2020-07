Vasco estaria de olho em contratação de lateral com passagens por Fluminense e Botafogo

Rio - Uma das prioridades do Vasco no mercado de transferências é a contratação de um lateral-esquerdo. Após a sondagem por Natanael, do Internacional , o Cruz-maltino estaria de olho em Thiago Carleto, do Vitória. De acordo com o portal 'Detetives Vascaínos', o agente do jogador confirmou a procura do Vasco sobre o jogador.Aos 31 anos, Carleto já defendeu alguns clubes brasileiros, como Santos, Fluminense, São Paulo, Botafogo e Athletico-PR. Notabilizado pela qualidade na bola parada e nos passes, o lateral foi procurado através do empresário Samuel Melo. O agente afirmou que um dirigente do Vasco o contatou para buscar mais informações do atleta."Ontem à noite, um amigo (intermediário) me procurou para falarmos sobre o Vasco, buscando condições e contrato do Carleto com o Vitória. A princípio, só sondagem", disse Samuel.