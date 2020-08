Perto de assinar com o Vasco, Carlinhos chega ao Rio neste domingo para fazer exames

Rio - Perto de assinar com o Vasco, como o Jornal O Dia antecipou no último sábado, o meia Carlos Vinicius , conhecido como Carlinhos, que pertencia ao Standard Liège, da Bélgica, e estava emprestado ao Vitória de Setúbal, de Portugal, chega ao Rio neste domingo e ficará hospedado em um hotel na Barra da Tijuca para realizar exames nesta segunda-feira e assinar contrato de três anos.O Vasco ainda não confirma a contratação de Carlinhos, mas a reportagem apurou com fontes do clube que basta a assinatura para oficializar o reforço. O jogador de 26 anos aceitou redução salarial para atuar pelo Cruzmaltino por entender que seria benéfico para a carreira.Carlos Vinicius começou no Desportivo Brasil e depois foi para a base do Bayer Leverkusen, da Alemanha, retornou ao Brasil para atuar pelo Internacional, passou por FC Aarau e FC Thun, da Suíça, Estoril e Vitória de Setúbal, de Portugal, e por fim Standard Liège, da Bélgica.