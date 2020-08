Rio - O Vasco está por detalhes de anunciar a contratação do meia Carlinhos, que estava no Vitória de Setúbal, de Portugal. O jogador chega ao Rio de Janeiro neste domingo para fazer exames e assinar contrato com o clube carioca válido por três anos. O atleta deixou São Paulo, onde estava, e está a caminho da Cidade Maravilhosa de carro junto com seus dois representantes. O trio registrou o momento em uma das paradas e postou foto na rede social: "Partiu, RJ".

