Vasco tem mais um candidato confirmado na disputa pela presidência

Rio - O Vasco teve mais um candidato à sua presidência confirmado nesta terça-feira. A chapa "Mais Vasco", que representa grupos políticos como "Ao Vasco Tudo", "Confraria Vasco", "Desenvolve Vasco", "Petro Vasco", "Vasco do Povo" e "Resgata Vasco", anunciou que o empresário Jorge Salgado, de 73 anos, será seu representante no pleito.

"Jorge Salgado já foi dirigente do Vasco, fui vice-presidente de finanças e fui diretor de futebol da CBF também. Passei por um gestão bastante vitoriosa no Vasco. Tivemos três anos em que a gente conseguiu reestruturar o endividamento do clube. Quando chegamos, a situação era caótica, semelhante ao que encontramos hoje. Um endividamento muito alto, completa desorganização administrativa, sem processos. Tumulto geral e, aos poucos, a gente foi acertando esse lado.", disse o candidato em vídeo divulgado.

"Conseguimos alongar a dívida, reestruturá-la e pagá-la. Com sobra de recursos, a gente conseguiu montar um time vencedor. Fomos duas vezes campeões cariocas, campeões brasileiros, ganhamos um título internacional, o Ramon de Carranza. Quando termina a gestão, o clube não tinha nenhuma dívida, e a gente deixou um clube campeão brasileiro e com dinheiro em caixa", completou.

Além de Salgado, o Vasco já conta com outros cinco pré-candidatos à presidência: Augusto Ariston, Fred Lopes, Luis Roberto Leven Siano, Luis Manoel Fernandes e Nelson Medrado Dias. A expectativa é que a "Sempre Vasco" lance em breve a candidatura de Júlio Brant, que concorrerá ao cargo pela terceira vez.