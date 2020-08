Rio - Negociação que havia sendo realizada desde a última semana, a contratação do atacante Guilherme Parede foi oficializada pelo Vasco da Gama nesta terça-feira. O atleta de 24 anos chega por empréstimo do Talleres-ARG e usará a camisa 77 do clube. A apresentação oficial será ainda nesta terça, às 20h.



Revelado nas categorias de base do Coritiba, o atacante jogou pelo Internacional em 2019 e foi contratado pela equipe argentina no início deste ano. Com a pandemia do novo coronavírus, Parede disputou apenas sete jogos e marcou quatro jogos no Talleres. Também somou passagem por Operário, J. Malucelli e Ypiranga.