Cano faz dois, Vasco vence São Paulo e segue 100% no Brasileirão

Rio - Embalado pela vitória na estreia, o Vasco novamente fez valer o fator casa e venceu o São Paulo, por 2 a 1, em São Januário, neste domingo, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Germán Cano marcou os dois gols da equipe comandada por Ramon Menezes e Reinado, de pênalti descontou.

O Cruz-Maltino volta a campo, na próxima quinta-feira, quando faz a primeira partida fora de casa, contra o Ceará, no Castelão, às 20h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Tricolor recebe o Bahia, no Morumbi.

O chute de Germán Cano, aos 20 segundos de jogo, dava a impressão de que o Vasco teria o domínio das ações, atuando em casa, mas não foi o que aconteceu. Nos primeiros minutos de jogo, o São Paulo fez forte pressão da saída de bola do Cruz-Maltino, forçando erros e chegou com perigo com Daniel Alves, Pablo e Tchê Tchê.



Acuado, o time de Ramon tinha dificuldades de entender o posicionamento variável dos rivais. Os donos da casa chegaram com perigo novamente apenas, aos 25, quando Benítez lançou Talles Magno, que completou de cabeça e obrigou Volpi a fazer grande defesa. A partir daí, a partida ficou um pouco mais equilibrada, com ambas as equipes com chegando pouco nas áreas adversárias. A exceção foi uma bomba de Igor Gomes, defendida por Fernando Miguel.



Na segunda etapa o São Paulo voltou mais agressivo, como no início do jogo e conseguiu uma nova pressão sobre o Vasco. Paulinho Boia mandou uma bola na trave em chute da meia lua e Daniel Alves levou perigo em cabeçada após cobrança de escanteio.



Aos 16, no entanto, passou a valer a velha máxima do futebol do quem não faz leva. Após cobrança de escanteio de Benítez, a bola parou nos pés de Germán Cano. O argentino não perdoou e abriu o placar. Mais confiante e melhor na marcação, o Vasco passou a gostar do jogo e conseguiu ampliar, novamente com o artilheiro Cano, aos 29. Andrey fez boa jogada individual e rolou para o argentino, dentro da área, marcar o décimo primeiro gol dele na temporada.



No fim, o São Paulo teve um pênalti marcado com a ajuda do VAR. Reinaldo cobrou a primeira vez e Fernando Miguel defendeu adiantado. O juiz mandou voltar e na segunda tentativa ele converteu e diminuiu para o Tricolor, mas não houve tempo para a reação.



FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 1 SÃO PAULO



Data/Hora: 16/08/2020, às 16h (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Gramado: Regular

Público/Renda: Portões fechados

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO) Nota L! - 6,5 - Controlou bem o jogo e não interferiu no resultado.

Auxiliares: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (CBF-GO)

Cartões amarelos: Bruno Gomes, Cayo Tenório (VAS); Igor Gomes, Liziero, Pablo, Fernando Diniz, Reinaldo, Arboleda (SAO)

Cartão vermelho: -



Gols: Germán Cano (16'/2ºT, 1-0 e 29'/2ºT, 2-0) e Reinaldo (51'/2ºT, 2-1)



VASCO: Fernando Miguel, Cayo Tenório (Miranda, 37'/2ºT), Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos (Neto Borges, 32'/2ºT) e Andrey, Gabriel Pec (Bruno Gomes, intervalo) e Benítez (Guilherme Parede, 37'/2ºT); Talles Magno e Germán Cano. Técnico: Ramon Menezes



SÃO PAULO: Volpi; Juanfran (Igor Vinícius, 34'/2ºT), Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê (Gonzalo Carneiro, 33/2ºT), Liziero (Gabriel Sara, 20'/2ºT) e Dani Alves; Igor Gomes (Helinho, 31'/2ºT), Pablo e Paulinho. Técnico: Fernando Diniz