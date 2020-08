Torcedores do Vasco exaltam Cano e disparam na Web: 'Melhor que o Gabigol'

Rio - Rio - O atacante argentino Germán Cano vive uma grande fase na temporada. Autor de dois gols na vitória do Vasco sobre o São Paulo, no último domingo. O jogador levou os vascaínos ao êxtase nas rede sociais.



Ao todo, o jogador que chegou ao clube carioca no começo do ano já marcou 11 gols, sendo seis pelo Carioca, dois pela Copa do Brasil, um pela Sul-Americana e dois pelo Brasileiro. A boa fase de Cano fez o jogador ser comparado a Gabigol, principal goleador do Flamengo, maior rival do Vasco.

Cano já é melhor que Gabigol — Crise No Flamengo (@crisenoflamengo) August 16, 2020

cano mitando e você aí com gabigol de capitão — L (@cxssioramos) August 16, 2020

eu ja tinha dito q o Cano é melhor que o Gabigol, acredita quem quer. — Pedro (@pedro_0214) August 16, 2020