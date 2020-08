Promessa do Vasco, Vini Soares celebra volta do futebol e projeta temporada: 'Ganhar todos os títulos'

Rio - A notícia do retorno das competições nacionais de base foi recebida com alegria entre os jogadores. Promessa do Vasco para as próximas temporadas, o atacante Vini Soares festejou a retomada da temporada.

"Fiquei sabendo pelo supervisor do Vasco e fiquei muito feliz e esperançoso pela volta do futebol na base, pois é fundamental para conseguirmos dar prosseguimento ao nosso desenvolvimento. Então fiquei bastante ansioso e pronto para mostrar trabalho no resto do ano e fazer uma ótima temporada", garantiu o atleta.Aos 18 anos, Vini Soares chegou ao Cruzmaltino no segundo semestre de 2019, após destaque no Palmeiras. Com passagens pelas seleções de base, o jogador ressaltou a importância desse retorno."Realmente é complicado, porque nós estamos a um passo do profissional e esse ano seria essencial para que nós mostrarmos serviço. Mas ainda tem muita coisa para acontecer e vamos ter vários jogos e vários campeonatos para podermos nos destacar e chamar a atenção do profissional", analisou.O período da quarentena foi complicado para os jogadores da base, assim como foi para os atletas do profissional. O atacante destaca que buscou se manter em forma para quando a bola voltasse a rolar."O período da quarentena foi um pouco cansativo em questão de não ter muita coisa para fazer e também por não poder jogar, que é o que nós mais amamos e gostamos de fazer. Mas eu não fiquei parado, continuei treinando para manter o físico e poder voltar bem para o resto da temporada", afirmou.Olhando para a temporada do Vasco, com projeção de retorno do Brasileiro sub-20 em setembro, Vini Soares espera lutar por todos os títulos, como pede o DNA do Vasco."A minha expectativa e acho que a de todos os jogadores é ganhar todos os títulos que temos pela frente, e para isso temos que estar bem preparados para que nosso desempenho seja o melhor possível", finalizou.