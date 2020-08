Empolgado com boa fase, Edmundo afirma que deseja que Cano bata seu recorde de gols no Brasileiro

Rio - Ex-jogador e ídolo da torcida do Vasco, Edmundo costuma interagir bastante com os vascaínos pelas redes sociais. O Animal utilizou desta vez o seu perfil do Twitter, que estava sendo pouco utilizado, para mandar uma mensagem positiva para o atacante argentino Germán Cano.

Ao comentar um postagem do perfil Expresso da Virada" que tinha a foto de Cano, o comentarista da Fox Sports mandou energias positivas para o atacante argentino. "Quero que você faça 30 gols no Brasileiro de 2020", afirmou.

O número de 30 gols faria o atacante Cano se tornar o maior goleador do Vasco em uma edição de Brasileiro. O recorde pertence ao próprio Edmundo, que em 1997, anotou 29 gols no Brasileirão, que foi conquistado pelo próprio Vasco.