Vasco trabalha para manter destaque argentino até fevereiro de 2021

Rio - Os clubes começaram a temporada fazendo o planejamento anual tradicional, com o encerramento dos torneios para o fim do ano. No entanto, a pandemia do novo coronavírus modificou o calendário e as equipes correm atrás para se adaptar. No Vasco, uma das prioridades no momento é a extensão do empréstimo de jogadores que ficariam até dezembro, como é o caso de Martín Benítez.

A Confederação Brasileira de Futebol já anunciou que o Campeonato Brasileiro será finalizado apenas em fevereiro de 2021. Com isso, o Vasco já conversa com o Independiente, clube que detém os direitos do meia, para uma possível extensão do vínculo por mais dois meses. O argentino tem sido um dos principais jogadores do clube neste início de Brasileirão ao lado do compatriota Germán Cano.



"O que posso dizer é que estou em contato frequente com André Mazzuco. Nós já estamos trabalhando no tema, e seguramente vamos fazer tudo o que for possível para o Vasco. Mazzuco está fazendo um grande trabalho que o Vasco siga em diante", disse Adrian Castelani, empresário de Benítez, em entrevista ao canal 'Atenção Vascaínos'.