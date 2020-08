Rio - O Vasco da Gama completou 122 anos na última sexta-feira e o presidente Alecandre Campello deu um belo presente para a torcida. Através da live de aniversário, o mandatário anunciou um projeto de modernização de São Januário junto a empresa WTorre, que foi responsável pela construção do Allianz Parque. No entanto, o jornalista Flávio Gomes, da Fox Sports, criticou Campello.



"É importante que as pessoas que torcem e amam o Vasco entendam que nada foi feito ainda. Ninguém encontrou um fosso cheio de dinheiro no Vasco. Falta para sair essa ideia do papel um detalhe: 275 milhões de reais. Esse é o único detalhe que falta pro projeto acontecer. Eu estava lendo o memorando com os próximos passos e no primeiro semestre de 2021 para captar recursos, que é mais ou menos o 'naming right' do estádio do Corinthians. Que os caras contavam com o ovo na galinha e não apareceu nem galinha e nem ovo", disse Flavinho, que emendou:



"Quero ver onde o Vasco vai arrumar quase 300 milhões de reais, tomara que arrume. Mas não vamos bater palma e dizer que o Vasco está demais. Vamos com calma para não participar de orquestrações de ilusionismo porque o que dirigente mais faz com torcedor no Brasil é iludir. Há um projeto, bacana, mas vamos ver os próximos passos. O projeto do palmeiras com a 'WTorre' já tinha o financiamento. A 'WTorre' construiu o estádio para o Palmeiras. Se você ler o memorando de entendimento que eu li no site do Vasco da Gama, falta uma coisa que o projeto do Palmeiras já tinha chamada dinheiro. O dinheiro não existe ainda, essa é a diferença", encerrou.