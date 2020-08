Após impasse em negociações, Vasco finaliza renovação de jogador até 2022

Rio - Juninho assinou nesta terça-feira sua renovação com o Vasco da Gama. O atleta chegou a treinar separado do grupo, devido ao impasse nas negociações. Segundo informações do portal "Esporte News Mundo", o vínculo terá duração até dezembro de 2023. O anterior terminaria no fim de maio do ano que vem.

O clube carioca acabou aceitando as cláusulas pedidas pelo estafe do atleta. Agora, o salário de Juninho vai para R$ 30 mil, com a possibilidade de receber bônus pelas metas alcançadas. Os vencimentos atuais giram em torno de R$ 4 mil.

O jogador que estava na mira de clubes europeus como o Valladolid, da Espanha, Porto e Vitória de Guimarães, de Portugal, além do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, queria permanecer no Vasco.