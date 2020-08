Jogador do Vasco se despede do clube rumo ao Red Bull Bragantino: 'Gratidão'

Rio - Há algumas semanas com incerteza sobre o futuro, o volante Raul finalmente chegou a um acordo com o Vasco para deixar o clube rumo ao RB Bragantino. Com contrato se encerrando com o Cruzmaltino em 31 de dezembro, o volante não conseguiu um acordo por renovação. A negociação com o clube paulista rendeu R$ 1,2 milhão ao time carioca. Nas redes sociais, o jogador se despediu dos torcedores do Vasco.



"Gratidão. Essa é a palavra que resume o sentimento que eu tenho pelo Vasco da Gama. Desde que cheguei ao clube, em 2018, vivi intensamente cada dia deste Gigante. Sempre entreguei muito empenho e dedicação quando entrei em campo. Agradeço a todos os profissionais do Vasco com os quais tive contato e me ajudaram demais no meu desenvolvimento como jogador e cidadão", escreveu Raul, que complementou:



"Também ficará o meu carinho eterno para o torcedor vascaíno, um verdadeiro apaixonado pelo seu clube e responsável pelo gigantismo desta agremiação. Gostaria de deixar claro, por fim, que em momento algum pensei em deixar o clube pela Justiça. Meu entendimento é que precisava de novos ares, mas desde que em comum acordo com o Vasco. Pois meu desejo era deixar o clube pelo mesmo lugar onde entrei: a porta da frente! Desejo sucesso ao Gigante da Colina na sequência da temporada! Valeu Vasco!", encerrou.