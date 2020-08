Vasco usa dinheiro da venda de volante para quitar salário de julho do elenco

Rio - O Vasco acertou nesta sexta-feira os salários e direitos de imagem dos jogadores referentes ao mês de julho. Com a quitação, o Cruzmaltino passa a estar em dia com o elenco. No entanto, os funcionários do clube seguem com os vencimentos de maio, junho e julho em atraso. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal "Atenção Vascaínos".

De acordo com o "Globo Esporte, o dinheiro da venda do volante Raul ajudou o clube a ficar em dia com o elenco. A equipe carioca recebeu R$ 600 pela ida do jogador para o Bragantino, que ainda assumiu uma dívida com o atleta.