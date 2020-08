Após sofrer primeira derrota, Ramon aponta saída de bola com ponto negativo do Vasco

Rio - O técnico Ramon Menezes teve a invencibilidade à frente do Vasco quebrada, neste sábado, na derrota, por 2 a 1 para o Fluminense, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao analisar a partida, ele apontou as dificuldades na saída de bola desde o campo defensivo como uma das grandes difuculdades do Cruz-Maltino na partida.

"O Campeonato Brasileiro é muito duro. Perdemos o jogo, mas agora temos que ter inteligência e calma. Vamos recuperar esses atletas e preparar o time Estudamos muito o adversário, sofremos um gol muito cedo. Depois, o time conseguiu buscar o equilíbrio e criar mais. Melhoramos o posicionamento. Tivemos dificuldade para sair jogando de trás. O Fluminense fez pressão forte do Dodi e Yuri. Equilibramos e criamos oportunidades. No segundo tempo, com as trocas, buscamos a vitória o tempo todo", disse Ramon, em coletiva na Vasco TV, após a partida.O Vasco não pôde contar com Andrey, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo. O volante vinha sendo um dos destaques da equipe, em especial, na criação das jogadas. O treinador, no entanto, não quis culpar a ausência do jogador pelas dificuldades da equipe na criatividade."Não foi só a falta do Andrey. Teve o Bruno Gomes e o Vinícius. Todos os jogadores são importantes. No elenco, temos jogadores que podem fazer mais de uma função. Eu estou muito satisfeito com o que temos. Não faltou atitude, garra e luta e fomos até o final tentando o empate. O campeonato é esse. É jogo quarta e domingo. A cada jogo, o jogador pode ter uma oportunidade. A gente não conseguiu manter a mesma escalação. Todo o jogo traz lição", completou.O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, novamente pelo Brasileirão. O time de Ramon encara o Santos, na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do torneio nacional.