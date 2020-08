Independiente cobra Vasco por empréstimo de argentino, diz jornal

Rio - O argentino Martin Benítez vive um bom momento com a camisa do Vasco. A equipe carioca, inclusive, já busca prorrogar o seu empréstimo até o fim da temporada, que por conta da Covid-19, se encerrará somente em 2020. Porém, de acordo com o jornal "Olé", a missão vascaína não deverá ser simples.



Segundo a publicação,o motivo é a dívida que o clube carioca contraiu com os argentinos. O jogadorchegou ao Vasco em fevereiro, em empréstimo por 200 mil dólares (cerca de R$ 870 mil na cotação da época). Porém, os argentinos não teriam recebido este dinheiro até hoje. E isso teria irritado os dirigentes do Independiente.



Quando o empréstimo foi acertado, o Vasco conseguiu a opção de comprar do jogador por 4 milhões de dólares (R$ 21,8 milhões). O valor corresponde a 60% dos direitos econômicos de Benítez.