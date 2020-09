Sem Castan, Vasco chega ao oitavo desfalque para enfrentar o Santos

Rio - O número de desfalques do Vasco para o confronto com o Santos, nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, aumentou a lista de problemas de Ramon Menezes. Com dores musculares, o capitão Leandro Castan será poupado. Como Ricardo Graça, diagnosticado com o novo coronavírus, já havia sido vetado, o Cruzmaltino entrará em campo com uma formação inédita no Brasileiro. Ulisses e Marcelo Alves disputam uma vaga ao lado de Miranda.

Reserva imediato, Werley faz parte da lista de jogadores com covid-19. Breno, Bruno Gomes e Vinícius são os outros infectados que iniciaram o processo de dez dias de isolamento. Machucado, Cláudio Winck é outra baixa. Expulso no clássico com o Fluminense, Talles Magno cumprirá suspensão automática e será mais perda significativa no conjunto do Vasco.

A volta de Andrey é importante, mas não resolve os muitos problemas de Ramon, que pode modificar o esquema e adotar uma postura mais compacta na Vila Belmiro. A tendência é que o Vasco entre em campo com: Fernando Miguel, Pikachu, Miranda, Marcelo Alves (Ulisses) e Henrique; Andrey, Fellipe Bastos, Juninho (Carlinhos), Bruno César (Parede) e Benítez; Cano.