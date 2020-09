Santos x Vasco: veja prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Rio - Santos e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (02), às 21h30, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

Os dois times vivem realidades diferentes na competição, embora ambas tenham sido derrotadas no último fim de semana. Enquanto o Peixe chegou ao segundo revés consecutivo, e terceiro no Brasileirão, ao perder por 1 a 0 o Flamengo, na Vila Belmiro, no domingo (30), o Vasco foi derrotado pela primeira vez na competição no sábado (29), quando viu o Fluminense vencer por 2 a 1, no estádio do Maracanã.

Para o segundo duelo seguido contra equipes cariocas, o Peixe terá o retorno do volante Alison, que cumpriu suspensão automática contra o Fla. Já o Gigante da Colina terá sete desfalques, sendo cinco infectados por Covid-19. Três jogadores testaram positivo para a doença nesta terça-feira (01) e se juntaram a outros dois companheiros que já estavam infectados. Talles Magno, foi expulso contra o Flu na última rodada, e é desfalque, assim como Leandro Castán, preservado fisicamente. Andrey retorna de suspensão, e é novidade.



Estádio: Vila Belmiro, Santos (SP)

Data e horário: 2 de setembro de 2020, 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Assistentes: Hélton Nunes (SC) e Éder Alexandre (SC)

Árbitro de vídeo: Heber Roberto Lopes (SC)

Onde ver: Globo (menos MG, RS e PE), Premiere e Tempo Real do L!

Santos: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Raniel e Soteldo. Técnico: Cuca.

Desfalque: Renyer (recupração de lesão ligamentar no joelho direito).

Pendurados: Lucas Veríssimo e Soteldo.

Vasco: Fernando Migues; Yago Pikachu, Miranda, Marcelo Alves (Ulisses) e Henrique; Andrey, Fellipe Bastos, Juninho, Bruno César e Benitez; Germán Cano. Técnico: Ramon Menezes.

Desfalques: Leandro Castán (desgaste físico), Talles Magno (suspenso), Vinicius, Bruno Gomes, Ricardo Garça, Werley e Breno (Departamento Médico).

Pendurados: Cayo Tenório e Henrique.