Clube português abre negociações para contratar lateral do Vasco

Rio - O lateral Cláudio Winck pode estar deixando o Vasco. Segundo o "Globo Esporte", o Marítimo-POR demonstra interesse na contratação do jogador de 26 anos.

Como o lateral tem contrato com o Cruzmaltino somente até dezembro, os portugueses pedem uma liberação sem custos. Em troca, o Vasco ficaria com um percentual dos direitos econômicos do atleta.

Winck já recebeu uma proposta salarial do clube europeu, que agora tenta convencer o Vasco a liberá-lo. Apesar das conversas, ainda não houve uma proposta oficial.