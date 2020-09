Juninho vê Vasco em busca do título do Brasileirão: 'Torcida pode esperar coisas grandes'

Rio - Titular no empate do Vasco contra o Santos, Juninho mostrou otimismo em relação ao futuro do Cruzmaltino na competição. O jogador afirmou que os torcedores podem esperar uma briga pelo alto da tabela na temporada de 2020.

"Nosso time está muito fechado, muito unido, todo mundo confiando um no outro, e isso tem sido a principal força do nosso grupo. Estamos fechados com o Ramon, com a comissão técnica, todo mundo no mesmo pensamento de buscar o título brasileiro. A torcida pode esperar grandes coisas do Vasco. Estamos muito focados no nosso objetivo", disse.

O jogador sofreu uma lesão e não tem a sua escalação confirmada no próximo compromisso da equipe pelo Brasileiro. O Vasco vai jogar no próximo domingo contra o Athletico-PR, às 18h, em São Januário.