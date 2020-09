Roberto Dinamite elogia Ramon, mas cita dificuldades políticas que podem atrapalhar

Rio - Maior ídolo da história do Vasco da Gama, o ex-jogador Roberto Dinamite participou do programa 'Os Canalhas', comandados pelos jornalistas João Carlos Albuquerque e Rodrigo Viana. Durante a participação, o ex-presidente do clube comentou a atual fase do Cruzmaltino no Brasileirão e citou a instabilidade política presente na entidade.



"Eu acho que o Ramon estudou para isso e, ao mesmo tempo, teve o dia a dia para poder evoluir. Eu acho que ele tem tudo para fazer esse trabalho um belo trabalho, é claro, dentro das dificuldades de vindas e saídas de jogadores, mas tendo uma equipe realmente competitiva, de repente, a coisa fica mais fácil", disse Dinamite, que complementou:



"O caminho que o Ramon está fazendo é um caminho difícil, porque tem as dificuldades, tem o aspecto político também, que vai acontecer a eleição agora, mas eu estou torcendo para ele, para que realmente o Vasco consiga os resultados dentro do campo para que se tenha mais tranquilidade para o torcedor e para a própria direção", encerrou o ex-jogador.