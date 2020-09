Após rescisão, diretoria do Vasco monitora a situação de Souza

Rio - O Vasco monitora os passos de Souza. Revelado na Colina, o volante está de saída do Al-Ahli, da Arábia Saudita. Como o portal 'Uol' revelou, ele tem sondagens da Europa e do próprio mundo árabe. No entanto, não descarta a volta ao Brasil, fato que coloca o Cruzmaltino no topo da lista. Pelo menos na quesito afetivo.

O namoro é antigo. No início do ano passado, o volante tratou uma lesão no púbis em São Januário e tentou a liberação, por empréstimo, até o fim do Campeonato Brasileiro. Apesar da agitação da torcida, o clube árabe o liberou apenas para o tratamento no ex-clube. Pelas redes sociais, Souza mantém o contato com a torcida, da qual faz parte. Em dezembro do ano passado, ele fez reforçou a massiva adesão de sócios do clube e revelou o plano de voltar à Colina com Alex Teixeira, outra revelação do clube que ficará livre do contrato com Jiangsu Suning, da China, em dezembro.

A rescisão de Souza é assunto nos bastidores e, por obrigação, está na pauta. A realidade financeira do clube, no entanto, não permite o investimento do patamar financeiro que Souza recebe. Hoje, o clube está em dia com os jogadores, mas deve dois meses de salário para os funcionários.