Vasco reforçado para vencer

Esqueça a multa de 50 milhões de euros. Com apenas 18 anos, Talles Magno é a maior aposta das categorias de base do Vasco, mas, como uma joia, precisa ser lapidada para não perder o brilho e o valor de mercado. Sob o comando de Ramon Menezes, que jogou ao lado de promessas do quilate de Felipe e Pedrinho, o atacante tem a confiança necessária para tirar lições dos erros e se firmar com a lendária camisa 11. Após a expulsão no clássico com o Fluminense, ele tem volta garantida contra o Athletico-PR, hoje, às 18h, em São Januário.

O processo de evolução de Talles Magno não se limita às condições física e técnica. Com 1,86m, ele está mais forte, mas não perdeu a agilidade. A pontaria precisa melhorar, mas o peso do primeiro gol feito no ano, após 14 jogos em branco, alivia a pressão. No entanto, no clássico que marcou o fim do jejum, Talles Magno foi expulso após empurrar o tricolor Igor Julião. Ao reagir a uma dura entrada, perdeu a cabeça e desceu para o vestiário chorando, após o cartão vermelho.

"Talles fez um excelente jogo, tudo o que esperamos dele. A ótima atuação foi premiada com um gol e é isso o que esperamos. Ele é muito jovem e precisa ter a cabeça no lugar", avaliou Ramon Menezes, ao fim do clássico, evitando criticar, publicamente, o xodó.

Em processo de amadurecimento, ficou a lição. Com contrato renovado até o fim de 2022 e a valorização da multa por conta da alta do euro, cerca de R$ 312 milhões, na cotação atual, Talles vive momento de afirmação pessoal e profissional. Antes da valorização, recebia R$ 6 mil. Com muitos recursos técnicos, tem a confiança do grupo para ajudar a manter o Vasco no G-4 do Campeonato Brasileiro.