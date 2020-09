Sócios do Vasco formam filas em São Januário para comprovarem que estão aptos a votar nas eleições

Rio - A exigência de que os sócios realizassem presencialmente a impugnação da lista de votantes da eleição presidencial do Vasco acabou culminando em uma grande fila em São Januário neste sábado. De acordo com o UOL, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, havia presença de idosos na fila de espera da secretaria do Cruz-Maltino.

Há reclamação de que a conduta da presidência torna difícil que o associado que vive fora do Rio de Janeiro possa entrar com o recurso. Há a exigência de que os documentos sejam feitos pelo próprio punho do sócio.



A Junta Deliberativa tem 7.981 sócios aptos a participarem do pleito eleitoral. Entretanto, há uma série de associados que afirmam que seus nomes foram excluídos, mesmo com pagamentos em dia e seguindo as regras do estatuto.



Faues Cherene Jassus, o "Mussa", foi o único integrante da Junta Deliberativa que se recusou a assinar a lista, por discordar do que era debatido nas reuniões do órgão. A eleição do Cruz-Maltino ocorre na segunda quinzena de novembro.