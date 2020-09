De olho no alto da tabela, Vasco terá reforços contra o Atlético-GO

Rio - Melhor do Rio no Campeonato Brasileiro, o Vasco, quarto colocado, com 14 pontos, terá reforços para defender um lugar no G-4 no confronto com o Atlético-PR, nesta quinta-feira, às 21h, em São Januário. Preservado contra Santos e Athletico-PR, Leandro Castan deve voltar ao comando da defesa.

Preocupado com a maratona de jogos no Brasileiro, os departamentos médico, de fisiologia e de preparação física optaram pelo descanso para o capitão se recuperar do desgaste. Na torcida, o camisa 5 viu Miranda e Marcelo Alves darem conta do recado. Outro reforço garantido é Henrique.

O lateral-esquerdo cumpriu suspensão no domingo e está à disposição de Ramon Menezes, que testou Neto Borges no seu lugar.

Diagnosticado com o novo coronavírus, Vinícius será reavaliado hoje. Caso o novo teste dê negativo, o atacante volta a treinar com o grupo hoje e tem boa chance de ser relacionado contra o Atlético-GO. Com covid-19, Lucão, Ricardo Graça, Werley, Breno e Guilherme Parede ainda cumprem o protocolo.