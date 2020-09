Recuperado da covid-19, garoto Vinícius disputa posição com Ygor Catatau

De volta aos treinos, Vinícius está à disposição do técnico Ramon Menezes para o confronto com o Atlético-GO, nesta quinta-feira, em São Januário. Às vésperas do clássico diante do Fluminense, o atacante testou positivo para o novo coronavírus e cumpriu o período de quarentena em casa nos últimos dez dias. Reavaliado ontem pelo departamento médico, Vinícius foi liberado, reintegrado e disputa a posição com Ygor Catatau.

Titular nas duas últimas rodadas, o atacante contratado ao Madureira leva vantagem no aspecto físico. A favor de Vinícius pesa o afinado entrosamento com Yago Pikachu na direita, que é uma das principais válvulas de escape do esquema do Vasco. Caberá a Ramon a decisão final. No mínimo, o treinador terá com Vinícius ou Catatau uma boa opção no banco.

Preservado nas últimas duas rodadas, Leandro Castan e Henrique, que cumpriu suspensão automática no domingo, são outras opções à disposição de Ramon Menezes.