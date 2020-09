Benítez pode ser poupado para partida desta quinta; Vínicius deve voltar à equipe

Rio - O Vasco pode ter algumas mudanças para a partida contra o Athletico Paranaense, nesta quinta-feira, em São Januário. Para o duelo, Ramon Menezes pode ter a volta Vinícius, recuperado da covid-19. No entanto, de acordo com o 'Ge.com', o treinador pode promover a saída de Benítez do time, devido ao desgaste físico do meia argentino.



Após o retorno do futebol, Benítez jogou as 10 partidas do clube, sendo destaque na maioria delas. Ricardo Graça (positivo para covid-19) e Leandro Castán (edema muscular) devem seguir fora da equipe. Miranda e Marcelo Alves devem seguir formando a dupla de zaga da equipe. Ygor Catatau também pode ganhar uma chance entre os titulares.



A provável escalação do Vasco deve ter: Fernando Miguel, Pikachu, Miranda, Marcelo Alves e Henrique; Andrey, Fellipe Bastos, Bruno César (Benítez), Vinícius (Ygor Catatau), Talles Magno e Cano.