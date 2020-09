Rio - O bom momento do Vasco comandado por Ramon Menezes vem rendendo elogios da imprensa esportiva brasileira. O comentarista da Grupo Globo, Arnaldo Ribeiro, afirmou que no momento o clube carioca tem o melhor custo benefício do país em termos de futebol.

"O Ramonismo ou o Vasco do Brasileirão é o melhor custo-benefício do campeonato, é o time com menos jogadores, é um intruso nessa turma da frente. Em termos de jogadores e de opções, ele é um intruso, e faz uma campanha irrepreensível, muito boa mesmo", afirmou em participação no podcast "Posse de Bola".

O Vasco volta aos gramados nesta quinta-feira. O adversário será o Atlético-GO, em São Januário.