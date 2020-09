Rio - O Vasco enfrenta o Botafogo no domingo com desfalque de última hora. O atacante Carlinhos sentiu uma das coxas no treino da última sexta-feira e foi cortado do clássico.

O jogador passará por exames neste sábado para confirmar a gravidade da lesão. Carlinhos foi titular na derrota por 2 a 1 do Vasco para o Atlético-GO, na última quarta-feira.

Vasco e Botafogo entram em campo pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30, no Estádio Nilton Santos, no domingo.