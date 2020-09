Vasco vence e segue invicto na Taça Guanabara Sub-20

Rio - Os Meninos da Colina conseguiram mais uma vitória na Taça Guanabara, neste sábado. O time Sub-20 do Vasco derrotou o Bangu, por 3 a 0, no Estádio Moça Bonita, pela terceira rodada da competição. Os gols cruz-maltinos foram marcados por MT, Laranjeira e Marcos Dias. O próximo compromisso do Gigante será o clássico contra o Botafogo, no sábado, às 10h, no Estádio Caio Martins.



O JOGO



O Vasco chegou pela primeira vez aos 6, com uma tabela entre Arthur e MT em que a bola saiu para escanteio. Mas foi aos 20 que a equipe abriu o placar, depois de João receber livre e cruzar para MT mandar para o fundo da rede: 1 a 0.



Aos 29, o Vasco teve mais uma boa chance para ampliar. Laranjeira abriu para MT, que chutou forte e obrigou o goleiro a fazer uma bela defesa. No rebote, Caio tentou novamente, mas o adversário conseguiu afastar. Aos 36, foi a vez de Vitor acertar uma cabeçada no travessão após cobrança de escanteio de João. Já nos acréscimos, depois de uma troca de passes entre MT e João, a bola sobrou para Saulo fazer um cruzamento perigoso, que acabou saindo pela lateral.



A segunda etapa começou truncada. Aos 20, Gaia brigava pela bola quando o adversário dominou com a mão. Caio Lopes fez uma cobrança perigosa, mas não converteu. Aos 24, mais uma falta para o Cruzmaltino. Desta vez, Laranjeira conferiu com um chute forte no canto esquerdo do goleiro para ampliar a vantagem.



O time continuou buscando o resultado, e aos 27 construiu mais uma boa chance com Caio, que correu livre no meio e tentou um belo chute, obrigando o adversário a fazer a defesa. Mas foi aos 41 que a bola entrou novamente. Caio correu livre no meio mais uma vez, para dar uma bela assistência a Marcos Dias, que marcou o terceiro da vitória cruzmaltina e fez seu primeiro gol desde que chegou.



Escalação do Vasco: Fintelman; Saulo, Menezes, Yuri (Vitor) e Gaia; João Pedro, Caio Lopes e Laranjeira (Guilherme); João (Róger), Arthur (Marcos Dias) e MT (Luan) - Técnico: Alexandre Grasseli.