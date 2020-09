Mauro Cezar volta a comparar Cano a ex-atacante do Flamengo e dispara: 'não entendem o elogio'

Rio - O atacante Germán Cano voltou a marcar pelo Vasco no clássico contra o Botafogo. Ao comentar o lance do gol do argentino, que mostrou oportunismo, o comentarista da ESPN Brasil, voltou a compará-lo com um ex-jogador do Flamengo.

"Mais um tento de Germán Cano em atuação ao estilo Hernane Brocador. Duas finalizações na partida e um gol. As semelhanças entre o argentino e o centroavante brasileiro em sua grade fase, em 2013, ficam cada vez mais óbvias. Só os biltres não veem e não entendem o elogio", disse.

Hernane fez parte do elenco do Flamengo campeão da Copa do Brasil em 2013. O jogador foi o artilheiro do Brasil na temporada e se destacava pelo oportunismo com que fazia os seus gols.