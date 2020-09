Vasco acerta parcelamento de dívida com jogador, que deve rescindir nesta semana

Rio - Por mais que não faça mais parte do elenco de Ramon Menezes, o meia Fredy Guarín ainda tem vínculo com o Vasco. Contudo, de acordo com o portal 'Atenção, Vascaínos!', o jogador colombiano deve rescindir com o Cruzmaltino ainda nesta semana. O clube trata a situação com o empresário do atleta, Marcelo Ferreira.



Ainda conformo informado pelo portal, Guarín e Vasco acertaram o pagamento de uma dívida do clube com o jogador. O valor será pago ao colombiano em 10 vezes. Com passagens por Saint-Etienne, Porto e Internazionale, o meio-campista foi um dos principais nomes do Cruzmaltino no ano passado, marcando três gols em 15 partidas.