Cano torce por permanência de Benítez no Vasco: 'Formamos uma grande dupla'

Rio - O Vasco vive grande fase no Campeonato Brasileiro. Apesar da derrota para o Atlético-GO no meio de semana, o Cruzmaltino está no G-4 do torneio após 10 rodadas do torneio. Além de Germán Cano, outro destaque do clube na temporada é o argentino Martín Benítez. O atacante disse torcer pela permanência do compatriota.



"O Benítez é uma peça muito importante para o Vasco, ele é capaz de jogar em diversas posições. Ele sabe como eu me posiciono dentro de campo. Estamos formando uma grande dupla, espero que ele fique conosco por muitos anos", comentou Cano em entrevista ao 'SporTV'.



Benítez pertence ao Independiente-ARG e está emprestado ao Vasco até dezembro deste anos ao Cruzmaltino. O clube carioca trabalha nos bastidores pela permanência do meia, que já deixou clara a vontade de ficar. O Vasco tenta, ao menos, fazer com que o jogador fique até fevereiro, quando se encerra o Campeonato Brasileiro 2020.